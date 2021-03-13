Данилов о Харьковских соглашениях: Если Демченко в этом участвовал, он тоже должен нести ответственность

13.03.2021, 12:50, Новости дня

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Ответственность должны нести все, кто причастен к заключению Харьковских соглашений. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 12 марта заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

“На заседании СНБО поднимался вопрос не только относительно депутатов, а было выступление еще одного члена СНБО, который сказал, что все, кто был причастен ко всем этим событиям, и не имеет значения, депутаты это, заместители министров, министры – все, чьи подписи стоят под этими документами, должны нести ответственность”, – сказал Данилов.

Нардеп от “Голоса” Сергей Рахманин спросил у секретаря СНБО, касается ли это первого заместителя Данилова Руслана Демченко.

“Я сказал, что все. Если господин Демченко принимал в этом участие, он так же должен нести за это ответственность. У [президента] Владимира Александровича [Зеленского] нет людей, которые имеют какую-то индульгенцию, защиту от нарушения закона. И здесь не имеет значения фамилия – будет это Демченко, Данилов или другая фамилия. Если человек совершил преступление, он должен нести ответственность”, – сказал он.

Редактор “Европейской правды” Сергей Сидоренко обращал внимание, что Демченко участвовал в подготовке Харьковских соглашений.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

Согласно ст. 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Бывший глава Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук после объявления о решении СНБО по Харьковским соглашениям вспоминал об этой норме.

Он пояснил, что если тот или иной парламентарий, например, руководствовался мнением, что “скидка на газ – это хорошо для народа Украины”, то уголовная ответственность для него из-за этого наступить не может.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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