Зеленский: Мы постепенно очищаем команду от случайных людей и засланных казачков

13.03.2021, 12:50, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский во время съезда “Слуги народа” заявил, что партия постепенно очищается от случайных людей, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорят, и от случайных людей. Есть и такие. И мы готовы двигаться дальше. Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не понял разницы между настоящим мнением народа и своим Facebook-пузырем, или шумом некоторых журналистов и анонимных Telegram-каналов о том, что “все пропало”, лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас”, – отметил он.

Зеленский добавил, что ожидает от членов партии “Слуга народа” сосредоточения на действительно важных законах, а не “на мелочах, что имитируют бурную деятельность”.

“Нужен осмысленный подход к политике и государственному управлению. Должны думать на несколько шагов вперед”, – подчеркнул он.

13 марта начался съезд партии “Слуга народа”. Ожидается, что на нем будет принято решение об изменении организационной структуры политической силы, в частности появится политсовет партии.

Предыдущий съезд “Слуга народа” проводила 11 февраля. Тогда партия выдвинула кандидатов в нардепы на довыборы в Верховную Раду в 87-м и 50-м одномандатных округах.

13 февраля замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что “Слуга народа” может в ближайшее время собраться по вопросу, касающемуся смены главы киевской областной ячейки политсилы. Сейчас этот пост занимает исключенный из состава парламентского монобольшинства Александр Дубинский.

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