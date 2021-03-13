 

В России создали крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп

13.03.2021, 12:48, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Baikal-GVD – современная версия телескопа, строительство которого началось в 2015 году.
Байкальский нейтринный телескоп установлен на расстоянии 3,5 километров от берега на глубине от 750 до 1 300 м в южной котловине Байкала.

Телескоп сделал силами международной коллаборации Baikal-GVD. Строительство шло под наблюдением исследователей из Объединенного института ядерных исследований (Дубна) и Института ядерных исследований РАН (Москва) при содействии со специалистами из российских научных центров, из Чехии, Словакии и Польши.

По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, с помощью телескопа можно будет решить много научных задач. Благодаря установке ученые постараются понять историю Вселенной.

В свою очередь директор Института
ядерных исследований РАН Максим Либанов сообщил, что в проект
вложено около 2,5 миллиарда рублей. Если к 2030 году в мире не построят новые крупные
телескопы, Baikal-GVD станет крупнейшим на нашей планете.

Отметим, первая версия
глубоководного нейтринного телескопа на Байкале была развернута в 1998 году. С
его помощью проводились измерения частиц нейтрино, рождавшихся в атмосфере
Земли.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Ученые: Вирусы могут не только вредить человеку, но и помогать

26.09 / В Тихом океане появляются аномальные горячие пятна, в которых гибнет все живое

10.07 / Мнение: Святая София вновь стала мечетью

17.11 / Мнение: Письмо: “Заражение собственной ленью”

14.01 / Московские старшеклассники вернутся к очному обучению 18 января

13.09 / Мнение: Почему кандидатам в депутаты плевать на память о войне?

10.11 / СМИ: звезда “Кухни” Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц поженились

28.07 / У женщины из тела растет металлическая проволока

11.10 / Такую жопу не прокормишь! – Личное мнение

25.11 / Врач назвал два опасных симптома коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска