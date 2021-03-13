В России создали крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп

13.03.2021, 12:48, Разное

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Baikal-GVD – современная версия телескопа, строительство которого началось в 2015 году.

Байкальский нейтринный телескоп установлен на расстоянии 3,5 километров от берега на глубине от 750 до 1 300 м в южной котловине Байкала.

Телескоп сделал силами международной коллаборации Baikal-GVD. Строительство шло под наблюдением исследователей из Объединенного института ядерных исследований (Дубна) и Института ядерных исследований РАН (Москва) при содействии со специалистами из российских научных центров, из Чехии, Словакии и Польши.

По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, с помощью телескопа можно будет решить много научных задач. Благодаря установке ученые постараются понять историю Вселенной.

В свою очередь директор Института

ядерных исследований РАН Максим Либанов сообщил, что в проект

вложено около 2,5 миллиарда рублей. Если к 2030 году в мире не построят новые крупные

телескопы, Baikal-GVD станет крупнейшим на нашей планете.

Отметим, первая версия

глубоководного нейтринного телескопа на Байкале была развернута в 1998 году. С

его помощью проводились измерения частиц нейтрино, рождавшихся в атмосфере

Земли.