 

Боевики похитили 30 студентов в нигерийском штате Кадуна

13.03.2021, 12:48, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Об инциденте с учащимися колледжа сообщил первый комиссар штата Кадуна Министерства внутренней безопасности и внутренних дел Самуэль Аруван.

«Военные успешно спасли 180 граждан: 42 студентки, восемь сотрудников и 130 студентов мужского пола. Около 30 студентов, как мужчин, так и женщин, еще предстоит найти», – заявил комиссар.

Однако существует и другая версия произошедшего. Журналисты пообщались со студентами, которым удалось избежать похищения. По версии учащихся, солдаты нигерийской армии прибыли на место после того, как бандиты вместе с заложниками покинули территорию учебного заведения.

Некоторым удалось спастись благодаря тому, что в общежитии колледжа был выключен свет. От бандитов учащиеся прятались под кроватями, а другие убежали в лес.

Сообщается, что представителям CNN не удалось связаться с комиссаром Самуэлем Аруваном, чтобы получить комментарий по поводу версии студентов.

В последнее время боевики все чаще похищают людей в Нигерии. Они требуют выкуп за похищенных граждан, что позволяет им обеспечивать свое финансирование.

Ранее высокопоставленные нигерийские военные предлагали привлечь специалистов российской «ЧВК Вагнера» к решению имеющихся проблем с безопасностью в стране. Россияне отлично проявили себя в борьбе с радикалами в Сирии, поэтому могут помочь местным вооруженным силам в борьбе с радикалами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / 18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж

14.12 / Ради Аллы Пугачевой фанат несколько недель прожил на крыше ее дома

25.07 / «Россия ведет себя так, будто ей нечего терять» – о вмешательстве Кремля

21.09 / Мнение: Куда делась одежда Навального?

02.09 / Катя Жужа через месяц после родов влезла в узкие шорты

01.11 / Мнение: Европейские протесты

16.01 / Зачем ноет Кузя? Баба обидела! – Личное мнение

11.10 / Ученые рассказали о пользе сала в борьбе с коронавирусом

03.08 / Мнение: “День ВДВ” в Парке Горького

16.10 / Мнение: Демократы против трендов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска