Мнение: Родился шедевр
13.03.2021, 12:44,
Разное
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Новая песня – исполнять на мотив “От сувенира к сувениру” Демиса Руссоса:
Опять сбежала от меня
Домой по шпалам электричка.
И одеяло убежало, семеня
И ускакала простыня!
припев
Уехал цирк, ушли слоны, друг не пришёл,
Да и на небе тучи – дождичек пошёл…
И нет друзей и нет врагов и крокодил-дил-дил плывёт,
Любовь здесь больше не живёт…
Поникли лютики, и друг не враг, а так.
Любовь как сон – сняла решительно пиджак
Ты отказала мне шесть раз мне сверху видно так и знай
Перо за это получай.
Зачем ты кинула, скажи,
Неужто села батарейка?
Не гири снегири, вороны и стрижи
И не наточены ножи!
Я буду долго-долго гнать велосипед,
Есть на балет, а на трамвай билета нет,
Погаснет свет, утихнет звук, но зазвонят колокола,
Ты пидманула-пидвела.
Убили негра!.. Позови меня с собой.
Под небом голубым есть город золотой.
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она –
Любовь – волшебная страна..
Автор – уважаемый thoughtfool
Источник: Размышления вольного социолога
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