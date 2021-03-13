Мнение: Родился шедевр

13.03.2021, 12:44, Разное

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Новая песня – исполнять на мотив “От сувенира к сувениру” Демиса Руссоса:

Опять сбежала от меня

Домой по шпалам электричка.

И одеяло убежало, семеня

И ускакала простыня!

припев

Уехал цирк, ушли слоны, друг не пришёл,

Да и на небе тучи – дождичек пошёл…

И нет друзей и нет врагов и крокодил-дил-дил плывёт,

Любовь здесь больше не живёт…

Поникли лютики, и друг не враг, а так.

Любовь как сон – сняла решительно пиджак

Ты отказала мне шесть раз мне сверху видно так и знай

Перо за это получай.

Зачем ты кинула, скажи,

Неужто села батарейка?

Не гири снегири, вороны и стрижи

И не наточены ножи!

Я буду долго-долго гнать велосипед,

Есть на балет, а на трамвай билета нет,

Погаснет свет, утихнет звук, но зазвонят колокола,

Ты пидманула-пидвела.

Убили негра!.. Позови меня с собой.

Под небом голубым есть город золотой.

Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она –

Любовь – волшебная страна..

Автор – уважаемый thoughtfool