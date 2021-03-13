 

Мнение: Родился шедевр

13.03.2021, 12:44, Разное
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Новая песня – исполнять на мотив “От сувенира к сувениру” Демиса Руссоса:

Опять сбежала от меня
Домой по шпалам электричка.
И одеяло убежало, семеня
И ускакала простыня!

припев
Уехал цирк, ушли слоны, друг не пришёл,
Да и на небе тучи – дождичек пошёл…
И нет друзей и нет врагов и крокодил-дил-дил плывёт,
Любовь здесь больше не живёт…

Поникли лютики, и друг не враг, а так.
Любовь как сон – сняла решительно пиджак
Ты отказала мне шесть раз мне сверху видно так и знай
Перо за это получай.

Зачем ты кинула, скажи,
Неужто села батарейка?
Не гири снегири, вороны и стрижи
И не наточены ножи!

Я буду долго-долго гнать велосипед,
Есть на балет, а на трамвай билета нет,
Погаснет свет, утихнет звук, но зазвонят колокола,
Ты пидманула-пидвела.

Убили негра!.. Позови меня с собой.
Под небом голубым есть город золотой.
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она –
Любовь – волшебная страна..

Автор – уважаемый thoughtfool

Источник: Размышления вольного социолога



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