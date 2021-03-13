Власти Италии ввели над озером Комо беспомётную зону

13.03.2021, 12:31, Разное

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Глава провинции Леонардо Кариони распорядился закрыть воздушное пространство для птиц над озером Комо. Текущее состояние водоема близко к экологической катастрофе из-за превышения в нем допустимых значений кала.

Местный орнитолог Бенито Пьеррини считает, что в увеличении концентрации помета виноваты перелетные птицы, которые прилетают в Комо на зимовку из России. По словам специалиста, больше всего проблем доставляют русские соловьи. При этом Пьеррини уверен, что итальянские птицы являются менее гадливыми.

«Наши птички очень чистоплотные и воспитанные. А вот пернатые из России гадят где попало. Они чем-то напоминают русских туристов во время отдыха на курортах Италии. Они выгоняют местных птиц из своих скворечников, отбирают у них еду и разбивают сложившиеся птичьи пары», — заявил орнитолог.

Пьеррини также отметил небольшое влияние антропогенных факторов на ухудшение экологической обстановки на озере. Сотрудники Италприродназора обнаружили следы присутствия человеческих отходов естественного происхождения на берегу Комо. Очевидцы утверждают, что в периоды полной Луны на озере появляется человек в костюме черного ворона. Он бегает около воды и кричит: «Курлык-курлык-курлык. Вперед, славяне!».

Полиции до сих пор не удалось установить личность курлыкающего человека, как его прозвали местные жители. В отношении гадящих перелетных птиц принято решение расстреливать их на месте.

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