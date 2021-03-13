Умер народный артист РФ Стахан Рахимов

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13.03.2021, 12:18, Новости дня
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Скончался народный артист РФ Стахан Рахимов, сообщил заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт Холл Валерий Корн.

«Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении», – написал в пятницу Корн на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Стахан Рахимов умер на 84 году жизни, пережив свою супругу – советскую эстрадную певицу Аллу Иошпе на полтора месяца. Супруги выступали дуэтом.

Ранее сообщалось, что советская эстрадная певица Алла Иошпе скончалась в Москве на 84-м году жизни.

Дуэт Аллы Иошпе и Стахана Рахимова был на пике славы в 1960-1970 годах. В 1979 году Иошпе и Рахимов подали документы на выезд в Израиль, их не выпустили и запретили выступать на сцене. В 2002 году супруги стали народными артист России.

В 2004 году в Москве в ГЦКЗ «Россия» прошел концерт «Песня длиной в жизнь», посвященный 40-летию творческого дуэта.



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