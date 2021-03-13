Дегтярев подписал постановление о смягчении антиковидных мер в Хабаровском крае
13.03.2021, 12:18,
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил новые послабления мер противоковидной безопасности, теперь в регионе разрешается проведение массовых мероприятий численностью до ста человек, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В сообщении на сайте правительства Хабаровского края указывается, что постановление вступило в силу 12 марта.
Данный документ «смогут использовать главы администраций муниципалитетов при организации и проведении уличных масленичных гуляний, которые намечены на 14 марта».
Дегтярев отметил, что такая смягчающая мера связана с существенным снижением численности заболевшах коронавирусной инфекцией нового типа. По состоянию на утро 13 марта в Хабаровском крае зафиксировано всего 59 случаев COVID-19, передает «Московский Комсомолец».
Отмечается, что регион постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Большая часть больниц, переоборудованных в ковидные госпитали уже вернулась к плановому приему посетителей.
Накануне началась подготовка к возвращению в привычное русло городской больницы №10. В пик заболеваемости CОVID-19 она стала самым крупным перепрофилированным моногоспиталем в ДФО – были задействованы все четыре корпуса.
В данный момент на территории Хабаровского края уже отменен режим самоизоляции для лиц имеющих хронические заболевания и находящихся в группе риска по возрасту. В регионе сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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