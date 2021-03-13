Стали известны регионы РФ с наибольшим ростом преступности

13.03.2021, 12:18, Новости дня

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Генпрокуратура РФ опубликовала рейтинг регионов страны с наибольшим ростом преступности в 2020 году, в антилидерах оказались Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Рейтинг опубликован на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

На первом месте оказался Севастополь, там преступность выросла по сравнению с 2019 годом на 44%. Следом за ним идут Санкт-Петербург (рост преступности составил 26%) и Ленинградская область (12,8%).

В пятерку также вошли Республика Алтай (11,6%) и Костромская область (10,4%).

При этом в 35 регионах криминогенная обстановка улучшилась. Лидерами по этому показателю стали Чечня, Северная Осетия и Адыгея – преступность по итогам года упала соответственно на 17%, 15% и 12,4%.

Ранее сообщалось, что в РФ выросло число тяжких и особо тяжких преступлений.