 

Мнение: Нацбезопасность и гибридные войны

13.03.2021, 12:02, Разное
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Интересности из журнала "Военная мысль" на тему гибридных войн и нац.безопасности.

* * *

Плюс инфографика из статьи Бартоша на тему гибридных войн.


Там еще есть достаточно неплохая статья про барражирующие боеприпасы, которые не так давно наглядно демонстрировались в Карабахской войне.

https://vm.ric.mil.ru/upload/site178/FIAcwNfXOB.pdf – скачать журнал в pdf

Источник: Colonel Cassad



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