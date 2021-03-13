 

В Харьковской области пьяный мужчина из-за недоразумений с родственниками “заминировал” вокзал – полиция

13.03.2021, 12:00, Новости дня
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Пьяный мужчина в ночь на 12 марта сообщил в полицию о “заминировании” железнодорожного вокзала станции Купянск-Узловой. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Харьковской области.

“Специалисты обследовали 2373 м² помещений вокзала и 2858 м² прилегающей территории, эвакуировали 10 человек. Движение поездов не прекращалось, отвод транспорта не осуществлялся. При осмотре взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили”, – говорится в сообщении.

Полиция установила номер телефона, с которого сообщили о “заминированном” вокзале. Правонарушитель, по данным следствия, – 38-летний житель поселка Купянск-Узловой.

“Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и сделал ложное сообщение из-за разногласий с окружающими и близкими родственниками”, – сообщили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. 

“В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении правонарушителю и избрании ему меры пресечения”, – говорится в сообщении.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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