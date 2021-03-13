 

Первый визит Нетаньяху в ОАЭ сорвался. Иордания долго не пропускала его самолет

13.03.2021, 12:00, Новости дня
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит в Объединенные Арабские Эмираты, сославшись на разногласия с Иорданией по поводу пересечения ее воздушного пространства. Об этом сообщило издание Al Jazeera 11 марта.

Поездка должна была стать первым в истории визитом лидера Израиля в ОАЭ.

Нетаньяху собирался посетить Объединенные Арабские Эмираты 11 марта. Однако, как отмечает “Русская служба BBC”, Иордания слишком долго не согласовывала пролет самолета Нетаньяху, из-за чего визит пришлось отложить. Новую дату поездки не назначили.

В аппарате Нетаньяху связали проблемы в координации полета с тем, что ранее Израиль отменил запланированный на 10 марта визит наследного принца Иордании Хусейна ибн Абдалла в Иерусалим. Он должен был посетить мечеть Аль-Акса в восточном Иерусалиме, но израильские пограничники отказались пропускать его многочисленную охрану, сообщал The Times of Israel.

По информации BBC, до августа 2020 года ОАЭ и Израиль не имели дипломатических отношений, но общие опасения по поводу Ирана привели к неофициальным контактам между ними.

13 августа прошлого года стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений. 29 августа президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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