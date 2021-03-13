 

На вакцинацию от коронавируса в Украине записалось более 240 тыс. человек – Минздрав

13.03.2021, 12:00, Новости дня
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В Украине в лист ожидания на вакцинацию против коронавируса записалось более 240 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 13 марта.

“По состоянию на 12 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 241 277 человек”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1803581206471643

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. По состоянию на 13 марта в Украине сделали уже 47,5 тыс. прививок от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов, и если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации. По состоянию на 9 марта утилизировали 97 доз вакцины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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