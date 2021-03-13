Полицейские установили личности избивавших девочку в Домодедово женщин

13.03.2021, 11:29, Новости дня

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Правоохранительные органы установили личности женщин, которые у подъезда дома в Домодедово избили восьмилетнюю девочку, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

«Сотрудниками подмосковной полиции в одной из социальных сетей выявлена запись камер видеонаблюдения подъезда одного из домов, расположенных на Кутузовском проезде города Домодедово, на которой две женщины наносят удары малолетней девочке. В результате проведенных мероприятий полицейские установили личности данных гражданок и ребенка», – передает ее слова РИА «Новости».

По факту происшествия возбуждено административное делопроизводство по статье о побоях. Ребенок направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Также против мамы девочки составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Накануне в Сети появилось видео, на котором бьют девочку. СМИ сообщали, что мать и бабушка избили ребенка якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Девочку вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу.