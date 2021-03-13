На Филиппинах выявили новый вариант коронавируса

13.03.2021, 11:29, Новости дня

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Власти Филиппин подтвердили обнаружение нового варианта коронавируса в республике. Штамм получил название P.3, всего на данный момент выявлено 98 таких случаев.

Филиппинское министерство здравоохранения сообщает, что варианты P.3 и P.1 имеют одно происхождение – B.1.1.28. Не доказано, что этот штамм является более заразным или может вызывать проблемы с эффективностью вакцины, передает ТАСС.

Объявление о P.3 прозвучало почти через месяц после того, как министерство здравоохранения подтвердило, что две мутации – E484K и N501Y – были обнаружены в образцах, полученных в регионе Центральные Висайи.

Первоначально P.3 был обнаружен в 85 случаях инфицирования коронавирусом. Позже были выявлены еще 13 заразившихся. Отмечается, что пока новый штамм «не определен как вариант, вызывающий озабоченность, поскольку доступных данных недостаточно, чтобы сделать вывод, будет ли он иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения».

Несмотря на то, что P.3 был впервые обнаружен на Филиппинах, в Минздраве заявили журналистам, что ВОЗ «не рекомендует использовать места [выявления случаев] для обозначения вариантов», потому его не следует называть филиппинским штаммом.

«Так называемые британские и южноафриканские варианты были маркированы так, поскольку они впервые были зарегистрированы в этих странах. Вариант P.3 должен быть более точно описан не как филиппинский вариант, а как вариант, о котором впервые было сообщено на Филиппинах», – уточнили в ведомстве.

Перед объявлением правительства член технической консультативной группы министерства здравоохранения доктор Эдсель Сальвана сделал публикацию в Facebook, где сообщил, что филиппинский вариант уже получил название P.3. Позже сообщение было отредактировано, из него была убрана фраза «филиппинский вариант».

Ранее ученый предсказал падение эффективности вакцин от COVID с каждой новой мутацией.