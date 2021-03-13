Экс-президента Боливии Аньес задержали по подозрению в госизмене

13.03.2021, 11:29, Новости дня

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Экс-президент Боливии Жанин Аньес была задержана, она находится в руках полиции, сообщил министр внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо. Политика подозревают в терроризме, госизмене и преступном сговоре.

Накануне особая прокуратура по антикоррупционным делам Боливии выдала ордер на арест в отношении десяти чиновников федерального правительства, включая бывшего главу МВД Артуро Мурильо, экс-главу президентской администрации Йерко Нуньеса и экс-президента Жанин Аньес, которых подозревают в терроризме, госизмене и преступном сговоре, передает РИА «Новости».

В свою очередь Аньес в Twitter обвинила действующие власти в политическом преследовании: «Я заявляю Боливии и всему миру, что руководство Движения к социализму, совершая акт насилия и политического преследования, приказало меня арестовать. Меня обвиняют в участии в перевороте, которого не было. Молюсь за Боливию и за всех боливийцев».

Ранее на севере страны были задержаны два министра правительства Аньес – юстиции и энергетики. По данным полиции, экс-главы МВД и минобороны покинули страну в конце 2020 года и находились в Бразилии.

В конце октября 2020 года парламент Боливии потребовал провести судебное расследование в отношении Аньес, обвиняя ее в геноциде, сама политик считает себя невиновной.

Также парламент рекомендовал начать уголовные процессы против 11 министров и экс-министров за нарушение прав человека, когда во время протестов после выборов президента в 2019 году погибли 26 человек, были ранены и арестованы сотни людей. В этом, по мнению парламента, были виновны полиция и военные.

Напомним, беспорядки в Боливии вынудили действующего тогда президента страны Эво Моралеса уйти в отставку. Вместе с ним свои должности оставили его высокопоставленные сторонники. Власть перешла к Жанин Аньес, которая представляет оппозицию.

Аньес была президентом страны с 12 ноября 2019 года по 8 ноября 2020 года.