 

NTD – в Якутии создали копию корабля из «Мандалорца»

13.03.2021, 11:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Поклонники научной фантастики из Якутии создали копию космического корабля «Лезвие бритвы» из телесериала «Мандалорец». Как передаёт NTD, длина конструкции — 14 метров, ширина — 10, высота — 4. Весит макет корабля больше тонны. На строительство ушло больше года, поскольку помешали пандемия и финансовые трудности.

Якутские поклонники научной фантастики построили копию космического корабля «Лезвие бритвы» из телесериала «Мандалорец», созданного по мотивам «Звёздных войн». Автор идеи — житель Якутска Айаал.

АЙААЛ ФЁДОРОВ, создатель копии корабля: Все эти элементы работают, включаются двигатели. Пока аккумулятора нет — хотим подключить к свету, но замерзает этот блок. Прицел работает, все кнопки не просто так стоят — все рабочие, включая двигатель, габаритки, задние подфарники, открывается люк. В принципе, вот так всё выглядит.

Длина конструкции — 14 метров, ширина — 10, высота — 4. Весит макет корабля больше тонны. На строительство ушло больше года. Помешали пандемия и финансовые трудности.

АЙААЛ ФЁДОРОВ: Я сначала вложил свои финансы, потом ещё друг помог — машину продал. Это безумие, конечно. Но когда уже в конце к нам выходили спонсоры — более-менее помогали. Спасибо большое им.

Копию корабля установили на холме в парке «Урдэл». Айаал выложил фотографии конструкции в Instagram. Под одной из них оставил комментарий каскадёр, снимавшийся в «Мандалорце».

Дата выхода в эфир 11 марта 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Список “Слуги народа” на выборах в Киевсовет возглавила жена главы МИД Кулебы

19.01 / Могилевская рассказала, как относится к усыновлению

02.02 / Кабмин завтра может обновить карантинные зоны в Украине – СМИ

07.09 / Уволен занимавшийся на уроке онанизмом 54-летний учитель

01.07 / Эксперт объяснил, почему явка на голосовании может быть выше прогнозов социологов

10.07 / В ЛДПР заявили об обысках у шести членов партии в Хабаровском крае

23.07 / Строительный кран упал в центре Москвы

26.06 / Погребинский объяснил слова Саакашвили об успехах реформ в РФ

29.09 / В Совфеде отреагировали на заявление Турции о военной поддержке Азербайджана

09.09 / Дефицит бюджета США за 2020 финансовый год оценили в 16% ВВП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска