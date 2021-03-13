France 24 – в пасхальные выходные Италия снова введёт карантин

13.03.2021, 11:18, Новости дня

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Рост показателей заражения коронавирусом и смертности вынудил правительство Италии объявить о карантине на Пасху, с 3 по 5 апреля, передаёт France 24. В этот праздничный период, когда семьи и друзья обычно собираются вместе, будут закрыты магазины не первой необходимости, школы, а также отменены все мероприятия не первостепенной значимости.

Давайте сейчас отправимся Рим за свежими новостями с нашим корреспондентом Сиимой Гуптой. Итак, Сиима, что ещё мы узнали о планах итальянского правительства?

СИИМА ГУПТА, корреспондент France 24: Мы поняли, что, как вы упоминали, тот важный период Пасхи, когда семьи любят собираться, люди хотят встретиться (с друзьями. — ИноТВ) — его не позволят провести. Третьего, четвёртого и пятого апреля мы по сути увидим, как вся Италия уйдёт на карантин. Это означает, что вся страна будет фактически представлять собой огромную «красную зону» — как мы знаем, здесь применяется система разделения зон по цветам. Это по сути означает, что будут закрыты все магазины не первой необходимости, запрещена вся непервостепенная деятельность, а также закрыты школы. Школы во всяком случае будут закрыты на пасхальные каникулы, однако это означает, что прекратят все дополнительные мероприятия.

Всё это потому, что мы снова наблюдаем рост новых случаев заболевания и количества смертей. Единственный район, который избежит этих ограничений, — это так называемая «белая зона», и на данный момент в эту категорию входит только остров Сардиния. Мы увидим, изменится ли положение дел в ближайшие недели до Пасхи. Пока же правительство, кабинет министров, проводит встречи с региональными и местными властями. Губернатор Эмилии-Романьи практически публично одобрил такие меры, такие новые ограничения, потому что, как он сказал, «есть ощущение, что вирус распространяется, а ограничения необходимы».

Новые ограничения непосредственно вступают в силу в понедельник, 15 марта, и сохранятся до 6 марта. Ещё одним поводом для опасений является, если вам угодно, третья волна — в основном из-за распространения вариантов (коронавируса.— ИноТВ), особенно британского варианта, который здесь, в Италии, стал преобладающим, хотя выявили и южноафриканский, и бразильский варианты. В довершение всего нехватка вакцины не способствует тому, чтобы кампания по вакцинации шла полным ходом, как того хотят (власти.— ИноТВ).

Дата выхода в эфир 12 марта 2021 года.