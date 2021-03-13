Мнение: От “Бандюковича” до “страны-кидалы”

13.03.2021, 11:14, Разное

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От "Бандюковича" до "страны-кидалы"

Давеча космополитичный грузинский демократ Михаил Саакашвили, который находится в розыске у себя на родине, разразился острой критикой в адрес достижений Украины после «революции гидности». Основным лейтмотивом был тезис о том, что после 2014-го года Украина превратилась в «страну-кидалу», что отрицательно влияет на вопрос привлечения иностранных инвестиций в «свободную страну». Имидж, так сказать, испортился. Разумеется, недавняя история с «кидком» китайцев, задумавших вложиться в «Мотор-Сич», более чем наглядно иллюстрирует выдвинутый грузинским реформатом тезис. При этом Саакашвили скромно снимает с себя ответственность за то, что происходит на Украине с 2014-го года. Ведь помните, как он бегал по евромайдану, обещая, что Украина придет в ЕС и что на Украине получится то, что не получилось в Грузии? На практике получилось немного по-другому. Я бы даже сказал, совсем по-другому.

Тут стоит вернуться в 2004-й год, в месяцы перед «Оранжевой революцией». Когда Кучма определился со своим «преемником», сразу начали раскапывать биографию Януковича, и всплыла старая криминальная история с украденной шапкой, которая вкупе со связями с Ахметовым (на котором висел целый ворох недоказанных убийств и прочих преступлений в 90-е), позволила «оранжевым» создать ходовой ярлык «Бандюкович», который сначала прилепили к самому Януковичу, а затем распространили на его электорат, сознательно его расчеловечивая. Мифологема о том, что на Востоке Украины живут быдловатые, криминальные люди, которые не заслуживают ничего лучше Януковича, рождалась именно тогда.

В 2005-2009 годах она несколько ушла на второй план, так как победившая «Оранжевая революция» пробивала дно такими темпами, что кивать на украденную шапку стало совсем уж неудобно. Поэтому Янукович сначала стал премьер-министром, а затем и президентом, что уже само по себе показательно. Даже человек с биографией Януковича для населения оказался лучше, нежели «оранжевые». Это в первую говорит не о населении, а как раз о «борцах за демократию на Украине».

Второй раунд борьбы с «жизнью по понятиям» на Востоке Украины начался в первой половине 10-х, когда снова вспомнили про шапку и связи с Ахметовым. Но теперь к ним добавилась критика той системы управления экономическими потоками, которая была выстроена на Украине при Януковиче. Фактически, была выстроена система откатов и институт смотрящих над регионами, которые позволяли центральной власти в Киеве контролировать крупный и средний бизнес, что вело к обогащению семьи и окружения Януковича. При этом прямо или косвенно ущемлялись олигархи и средний бизнес, которые не попали к бюджетному корыту. Отсюда и проистекало недовольство олигархов и значительной части среднего бизнеса, которые считали, что их угнетают в интересах узкой группы олигархов и чиновников. Отсюда и вложения в евромайдан. Как тогда это продавали населению – «для борьбы с олигархами», «смотрящими» и «криминальной системой, где все устроено не по закону, а по понятиям».

В 2014-м году Януковича кинули «как лоха на рынке» и вынудили бежать из страны, после чего к власти пришел богатейший (на тот момент) олигарх Порошенко, который обещал «покончить с понятиями». И тут он не обманул (редкий случай). Выстроенную регионалами систему действительно разрушили, но вместе нее отнюдь не наступило торжество закона. На смену одной олигархической группе пришла другая, которая вместо старой системы понятий начала действовать по беспределу, отжимая бизнес под «патриотическими» лозунгами, где бандитские и нацистские формирования использовались для рейдерских захватов понравившейся собственности. На смену полукриминальной системе, существовавшей при Януковиче, пришла полностью криминальная система. Если до 2014 года можно было говорить о том, что криминал и различные воры в законе срослись с властью, то после 2014-го года можно было говорить о криминализации самой власти. Старые «понятия» работать перестали, и им на смену пришел обычный беспредел, который сегодня так гневно бичует Саакашвили, делая вид, что все это возникло не благодаря, а вопреки евромайдану.

Причем, стоит отметить, что тот же Ахметов, которого в 2004 и 2014 годах обвиняли в потворстве «криминальному режиму Януковича», вполне нормально себя чувствует при «демократической власти», увеличив свое состояние за счет ограбления Украины и владея действующим премьер-министром. То есть даже некоторые из бенифициаров прежней системы никуда не исчезли, а вполне себе вписались в прекрасную Украину будущего, куда почему-то перестали идти инвестиции. А ведь когда-то были серьезные проекты с российскими и китайскими вложениями, которые должны были дать украинскому бюджету десятки миллиардов долларов и десятки тысяч рабочих мест. Все это похерили, а недавние иллюзии китайских товарищей наглядно развеяли кидаловом с «Мотор-Сич», после чего Китай лишний раз подумает, прежде чем в каком-либо виде инвестировать в Украину или же прокладывать через нее транспортные коридоры инициативы «Один пояс – один путь», за которые сейчас бьются соседние страны, стремясь обеспечить себе лучшие условия участия в глобальном китайском проекте. Украинские кидалы себя из этого процесса исключили. Телефонное право со звонками из Вашингтона оказалось важнее экономических перспектив, доходов в бюджет и рабочих мест. В этом, кстати, важное отличие «регионалов», которые хоть и жили по «понятиям», но всерьез пытались привлекать реальные инвестиции, используя выгоды геостратегического положения Украины.

Нынешние кидалы далее использования Украины как антироссийского плацдарма с сопутствующим мародерством и грабежом не смотрят в принципе, отсюда и результаты привлечения инвестиций. Замена Порошенко на Зеленского тут ничего не поменяла, да и не могла поменять, так как экономическая модель осталась неизменной, как и внешний контур управления, который никогда и не был озабочен вопросами роста иностранных инвестиций на Украину. Интересы были совсем иные – оторвать Украину от России, подсадить ее на иглу грабительских кредитов, ликвидировать социалку, люмпенизировать население, завершить деиндустриализацию и обеспечить условия для выкачивания природных ресурсов. Исполнителям грязной работы была дарована неприкосновенность за любые преступления и возможность «выйти в кэш» после завершения очередного этапа грабежа. В таких реалиях о каких инвестициях вообще могла идти речь? Сами же исполнители прекрасно понимали эти реалии, поэтому «понятиями» и тем более законом не особо заморачивались. Поэтому цинизм грабежа многократно превзошел все то, что происходило при Януковиче, что, собственно, и позволяет бывшим «регионалам» заявлять, что при них было лучше. В сравнении – да, было лучше. Но тут планка настолько низка, что стоит ли гордиться разницей? Даже на Юго-Востоке не забыли как предательства регионалов 2014-го года, так и той системы управления, которая существовала до 2014-го года, со «смотрящими», подавлением пророссийских организаций и «многовекторностью».

Но так как бытие определяет сознание, то неизбежно, что со временем многие начинают воспринимать времена Януковича, как утраченный «золотой век», когда Украина еще не потеряла территории, когда украинцы не убивали украинцев, а нацисты не отлавливали тех, кто говорит на русском языке. В этом плане современные украинские кидалы в обнимку с нацистами делают немало для реабилитации «Бандюковича» в общественном сознании, ведь если подумать, он всего лишь украл шапку и построил систему, действующую «по понятиям». На смену ему пришли кидалы, мародеры и убийцы. Поэтому Украина еще очень долго будет ждать обещанного водопада долларовых инвестиций в «молодую и перспективную страну свободных людей».

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/ot-bandyukovicha-do-strany-kidaly/ – цинк

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