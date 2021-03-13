Стали известны подробности смерти житомирской студентки, которую якобы на мороз выгнал водитель маршрутки

13.03.2021, 11:12, Новости дня

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В январе 2019 года полиция сообщила о смерти 21-летней студентки Ирины Дворецкой из села Рудня-Хочинская Житомирской области, ее тело нашли в лесу. Окончательную причину ее смерти полиция 11 марта назвала в ответ на запрос издания “Телеграф”.

8 января 2019 года Дворецкая вышла из дома и села в маршрутный автобус на остановке в селе Рудня-Хочинская около четырех утра. Он направлялся из города Олевска в город Житомир. На следующей остановке она вышла из автобуса, не рассчитавшись за проезд и пропала, сообщали в полиции. Спустя два дня ее тело в лесу нашел ее отец.

Изначально в соцсетях распространился слух якобы у погибшей не было денег на проезд и за отказ платить водитель и кассир выгнали ее из салона автобуса. Однако никто из пассажиров автобуса не подтвердил, что у студентки был конфликт с водителем. Полиция сообщала, что Дворецкая покинула транспорт в то время, как водитель помогал другим пассажирам размещать сумки в багажном отделении.

В ответ на запрос журналистов в полиции сообщили, что студентка умерла от переохлаждения, в ее организме также нашли алкоголь.

“Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от общего переохлаждения тела. При судебно-токсикологическом исследовании крови из трупа погибшей обнаружен этиловый спирт в концентрации, которая может быть расценена, как легкое алкогольное опьянение”, – говорится в ответе полиции.

Следователи также установили, что посторонние лица к гибели студентки не причастны. В действиях водителя и кассира рейсового автобуса состава уголовного преступления не обнаружено. Уголовное производство было закрыто 26 апреля 2019 года.

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