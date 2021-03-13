Байден поддерживает санкции против “Северного потока – 2”, но не хочет портить отношения с Германией – Politico

13.03.2021, 11:12, Новости дня

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Администрация президента США Джо Байдена хочет ввести новые санкции против газотранспортного проекта “Северный поток – 2”, но в то же время желает укрепить отношения с Германией. Об этом 12 марта сообщило Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, новые санкции уже нарабатываются. По закону, администрация каждые 90 дней должна представлять в Конгресс отчет с указанием организаций, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”, которые подпадают под санкции. По данным источников, сейчас продолжается определение этих компаний, процесс могут завершить до того, как в мае будет подан следующий отчет.

Источники не стали разглашать подробности этого санкционного пакета.

В то же время, по словам высокопоставленного собеседника издания, ситуация остается “деликатной” с дипломатической точки зрения: США хотят помешать реализации проекта “Северный поток – 2”, но в то же время хотят укрепить отношения с Германией. Собеседник отметил, что администрация “находится между молотом и наковальней”.

Представитель министерства финансов Германии подтвердил, что правительство страны “находится в контакте с правительством США по поводу санкций и угроз санкций в отношении “Северного потока – 2”, но сказал, что эти разговоры являются конфиденциальными.

Источники издания сообщили, что санкции, вероятно, могут быть введены против российских судов и компаний, участвующих в проекте.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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