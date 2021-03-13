 

Asus выбирает алкоголь и художество: Нестандартные названия для смартфонов Zenfone 8 на Snapdragon 888

13.03.2021, 11:08, Разное
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Компания Asus намерена выпустить новую линейку смартфонов Zenfone 8, работающую на процессорах Snapdragon 888. При этом руководство тайваньской корпорации выбрало для устройств необычные «алкогольные» названия и упоминание великого художника.
Новая линейка смартфонов от Asus будет состоять из трех модификаций Zenfone 8. Все они построены на однокристальной мобильной платформе Snapdragon 888, самой актуальной на сегодняшний день. Однако отличаться девайсы будут не только производительностью и мощностью процессоров, но и своими наименованиями. В них маркетологи отобразили алкогольные напитки, водку и саке.

Несмотря на низкий спрос на компактный iPhone 12 mini, Asus решили все же вывести на рынок аппарат с диагональю 5,9 дюйма. В каталоге данная модификация числиться как Sake, или ZS590K. Другая версия Zenfone 8 именуется уже как Vodka, причем, как и в предыдущем случае, объяснений именно такого выбора для названий корпорация пока не предоставляет. Частота смены изображений на OLED-дисплеях составляет 120 Герц. Также грядущие новинки оснащены качественными камерами с главным объективом на 64 миллиона пикселей. Несмотря на «спиртные» названия двух предыдущих моделей серии, третий аппарат было решено назвать более возвышено, в честь художника.

Согласно обнародованной информации, модель Picasso числится в каталоге также, как ZS675KW. В ее описании более детально рассмотрены установленные фото-видео-сенсоры. Так, в тройном блоке основной 64-мегапиксельный датчик IMX686 от Sony дополняют датчик Sony IMX363 на 12 миллионов точек и 8-мегапиксельный OmniVision OV08A. Диагональ дисплея «пикассо»-смартфона составляет 6,75 дюйма. Дата выхода на рынок и стоимость, как и остальные подробности о новой линейке, пока не разглашаются. Вся информация будет обнародована ближе к официальной презентации.

Источник: www.ixbt.com



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