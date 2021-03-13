В Госдуме отреагировали на запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна на ОИ

13.03.2021, 11:06, Новости дня

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Разъяснение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете исполнять «Катюшу» не только выглядит негативным, но и является достаточно странным, сообщил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«В этой ситуации понятно, что МОК, судя по всему, снял с себя ответственность и обратился за разъяснениями в Спортивный арбитражный суд. Разъяснение CAS не только выглядит негативным, но и является достаточно странным. Фактически под запретом теперь не только гимн, но и вообще любые композиции на русском языке. Поскольку многие песни имеют то или иное отношение к России, хотя бы в виду языковой принадлежности. И раз уж на то пошло, то песня «Катюша» была написана еще во времена СССР, в состав которого входила не только Россия. А вообще, думаю, что это не последний выпад в нашу сторону, наши коллеги до окончания санкций будут и в дальнейшем использовать любую возможность, чтобы нас уколоть», – передает РИА «Новости» слова Свищева, ссылаясь на пресс-службу депутата.

Ранее российский запрос на использование композиции «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и в Пекине был отклонен Спортивным арбитражным судом (CAS). В CAS отметили, что в РФ «Катюша» считается «патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину». Указывается, что «решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет, а не Россия».

В декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до конца 2022 года, также запрещено использование национального гимна, а представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. При этом CAS смягчил санкции Всемирного антидопингового агентства, сократив срок наказания в два раза.