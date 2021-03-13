Захарова: IT-компании из США «пошли вразнос»

13.03.2021, 11:06, Новости дня

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на блокировку IT-компаниями США контента из России, заявив, что, приняв такое решение, платформы «пошли вразнос».

Захарова написала в Facebook, что «очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему».

«Сперва Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный в YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» из-за якобы содержащихся в нем «сцен насилия». За пять лет наконец придумали, за что уцепиться. Затем Instagram реализовал частичную блокировку телеканала «Крым 24», лишив его возможности размещать текстовую информацию помимо фотографий», – указала она.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что «платформы пошли вразнос»: «Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее».

Захарова пояснила, что «они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик».

Дипломат считает, что «цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти».

«Одновременно сами платформы продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете и пагубностью владения ограничений на распространение контента», – добавила она.

Таким образом, «чем больше будут изыматься «модераторами» из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру», и виноваты в этом будут «исключительно интернет-монополии».

«Принимаемые ими рестриктивные меры носят экстерриториальный характер и идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова и выражения мнений. В частности, нарушают право граждан на свободный поиск, получение и распространение информации, зафиксированное в Международном пакте о политических и гражданских правах, подписантом которого являются США», – указала официальный представитель МИД России.

Она подчеркнула, что «цель Вашингтона очевидна – использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах», и добавила, что «средства достижения этой явно неблагородной цели тоже неблагодарны».

Напомним, YouTube определил фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен.

Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.

Затем стало известно, что страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются.