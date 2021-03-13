 

В РФ выявили 9,9 тыс. новых случаев коронавируса

13.03.2021, 11:06, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 9908 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 9908 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1600, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 609.

Всего в стране выявлено 4 380 525 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 985 897 человек, из них 12 868 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 475 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 91 695 человек.

Накануне, 12 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9794. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 114.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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