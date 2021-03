СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений

13.03.2021

О разрыве помолвки двух голливудских звезд сообщили сразу несколько авторитетных изданий, в том числе TMZ, Daily Mail и Page Six. Последний раз 51-летнюю певицу и актрису Дженнифер Лопес и 45-летнего экс-бейсболиста Алекса Родригеса видели вместе в конце февраля в Доминиканской республике, где Лопес снимается в своем новом фильме Shotgun Wedding. А чуть раньше, в январе, Алекс сопровождал Джей Ло на инаугурации президента Джо Байдена, где певица выступила с песней This Land is Your Land. На фото с мероприятия невозможно было предположить, что между возлюбленными есть какой-то разлад: своих чувств на публике они явно не скрывали.

Сейчас Алекс готовится к новому бейсбольному сезону в Майами, а Дженнифер снимается в фильме в Доминиканской республике,

– сообщил источник PageSix, который настаивает, что они больше не вместе. Последнее совместное фото в Instagram-аккаунте спортсмена датировано 28 февраля. По данным TMZ, напряжение в отношениях пары появилось после слухов о связи Родригеса с 30-летней звездой реалити-шоу “Южное очарование” (Southern Charm) Мэдисон ЛеКрой. Хотя люди из его окружения опровергли эту информацию, ссылаясь на то, что Алекс с ней даже не знаком. А вот девушка призналась, что “общалась со спортсменом по FaceTime, но лично они не виделись и физически он с ней не изменял Дженнифер”. Кстати, в январском интервью журналу Allure Джей Ло рассказала, что во время карантина они с Алексом посещали семейного психотерапевта.

Но и без этого мужчину раньше подозревали в систематичных изменах: ходили слухи, что у него были отношения со своей помощницей Маргарет. Неладное можно было заподозрить, как минимум, в нескольких переносах свадьбы: напомним, Родригес сделал предложение Лопес 9 марта 2019 года на берегу океана на Багамских островах. Влюбленные лично поделились этой прекрасной новостью с поклонниками, сначала опубликовав фото кольца Джен, а затем и кадры с помолвки.

Сначала они планировали церемонию на лето 2019-го, но потом приняли решение отложить свадьбу на год – у певицы как раз должны были закончиться крупные проекты, в том числе выступление на “Суперкубке”. Но 2020-й порушил много планов, и, в итоге, Дженнифер и Алекс торжество – которое, кстати, должно было быть очень красивым, в Италии – перенесли, а потом сделали это еще раз, так как коронавирус заставлял играть по своим правилам. В интервью американскому Elle в январе этого года Лопес и вовсе заявила, что им с Алексом перехотелось что-то планировать и находиться в состоянии ожидания, так что о свадьбе они на время просто забыли:

Мы откладывали свадьбу дважды. Мы запланировали именно то, что мы по-настоящему хотели, но теперь я не могу сказать, возможно ли все это восстановить. Мы отказались от всех планов и с тех пор даже не заговаривали на эту тему. Тут ни к чему спешка. Мы хотим сделать это тогда, когда мы сможем это сделать. Пока мы просто ждем какой-то более стабильной картины мира.

Пара знакома с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го. О том, как все начиналось, они рассказывали по очереди на шоу Эллен Дедженерес:

Я обедала в одном ресторане, ела салат “Кобб” и мексиканский суп “Тортилья”, как вдруг увидела его, он проходил мимо. Почему-то мне захотелось подойти, похлопать его по плечу и сказать: “Привет, Алекс!” Так мы и встретились. А потом он написал мне сообщение и пригласил на ужин.

Также в октябре 2017-го Дженнифер и Алекс появились на обложке Vanity Fair и дали первое совместное интервью, в котором подробно рассказали о повторном знакомстве и первом свидании, а также о том, что их привлекает друг в друге больше всего.

Мне кажется, я понимаю его так, как никто другой, – говорила тогда Дженнифер. – И он однозначно понимает меня лучше, чем кто-либо за всю мою жизнь. Он добился огромных успехов, когда ему было чуть за 20. В таком возрасте он заключил крупнейший бейсбольный контракт. Я в этом же возрасте снялась в первоклассном фильме и выпустила первоклассный альбом и тоже вошла в историю. У каждого из нас были взлеты и падения, мы проходили непростые испытания, когда нам было 30 и больше, и к 40 годам мы уже прошли через очень многое в жизни. И что важнее всего, мы оба проделали огромную работу над собой. Мы приложили много усилий для того, чтобы стать лучше. Мы понимаем друг друга и в этом отношении. Когда мы разговариваем, часто возникает фраза: “О боже, и со мной такое было!”