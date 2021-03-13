В США намерены усилить проверки личных данных при покупке оружия

13.03.2021, 10:30, Новости дня

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Палата представителей США приняла два законопроекта, которые расширят проверки личных данных при покупке оружия, пишет ABC News. Отмечается, что эти законопроекты пытались принять ещё в 2019 году, но тогда их отклонили в сенате. Теперь же при Джо Байдене они могут воплотиться в настоящие законы.

Теперь мы поближе взглянем на новую инициативу реформ в законе об оружии. В ходе сегодняшнего голосования палата представителей приняла два законопроекта, посвящённых расширению проверок личных данных при покупке оружия. Часть республиканских конгрессменов присоединилась к демократам и проголосовала за законопроекты. Станут ли они настоящими законами при президенте Байдене и демократическом большинстве в сенате? Наш корреспондент Элизабет Шульзе объясняет содержание этих законопроектов и рассказывает, чего ждать дальше.

ЭЛИЗАБЕТ ШУЛЬЗЕ, корреспондент ABC News: Почти шесть лет назад девять чернокожих прихожан были убиты во время ужасной стрельбы в чарлстонской церкви Эмануэль. Теперь же так называемый законопроект чарлстонского просчёта нацелен на то, чтобы закрыть лазейку в системе, позволившую чарлстонскому стрелку купить оружие. Согласно нынешнему законодательству, если клиент не получает немедленного одобрения от автоматической системы проверки личных данных, то у ФБР есть три дня расследование. После этого процесс продажи продолжается по умолчанию. Законопроект «чарлстонского просчёта» увеличит время на расследование до 10 дней.

Эта мера была принята палатой представителей в 2019 году и вновь была вынесена на повестку большинством палаты и демократом от штата Южная Каролина Джимом Клайберном.

ДЖИМ КЛАЙБЕРН, конгрессмен: Этот закон не позволил бы тому человеку купить оружие. Теперь же, я не знаю почему, наши оппоненты пытаются представить нашу инициативу в ложном свете.

Второй законопроект называется HR8: по нему универсальные проверки личности будут требоваться для всех покупок огнестрельного оружия, включая покупки онлайн у нелицензированных продавцов и покупки на выставках оружия. В свете стрельбы в средней школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде палата представителей приняла этот законопроект в 2019 году при поддержке обеих партий. Однако затем лидер сенатского большинства Митч Макконнелл не принял ни один из двух законопроектов.

ЧАК ШУМЕР, лидер демократов в сенате: Мы не станет законодательным кладбищем.

Сейчас вопрос заключается в том, присоединятся ли 10 сенаторов-республиканцев к демократам для достижения 60 голосов, необходимых для принятия законопроектов.

ЛЮСИ МАКБЕТ, конгрессмен: Как пережившая стрельбу я заявляю, что если конгресс откажется принять эти важнейшие законопроекты, то это будет стыдом и бременем Америки на протяжении многих следующих поколений.

Умеренные сенаторы-республиканцы, такие как Сьюзан Коллинс и Пэт Тьюми, раннее поддерживавшие законы о контроле за оружием, теперь будут вынуждены публично высказаться в поддержку или против законопроектов о проверке личных данных. NRA выступает против обоих законопроектов.

ДЖОДИ ХАЙС, конгрессмен: Инциденты со стрельбой происходят не из-за недостаточных проверок личных данных. Этот законопроект не сделает наше сообщество безопаснее.

ЛАУРЕН БОУБЕРТ, конгрессмен: Наши отцы-основатели дали нам несколько положений и завещали их не трогать. И я говорю вам, уберите руки от нашей второй поправки.

Для президента Байдена ставки носят персональный характер. Сенат не принял законопроект о всеобъемлющих проверках личных данных после стрельбы в школе «Сэнди-Хук», когда Байден был вице-президентом.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Я скажу, что президент на протяжении всей своей карьеры выступал за умные меры по безопасности в области продажи оружия. Он не боится выступить против NRA.



Дата выхода в эфир 12 марта 2021 года.