В мире сделали более 345 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg
13.03.2021, 10:24,
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В мире по состоянию на 13 марта сделали более 345 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Вакцинация стартовала в 121 стране.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
США – 101,1 млн доз;
Китай – 52,5 млн доз;
страны ЕС – 47,3 млн доз;
Индия – 28 млн доз.
Великобритания – 24,8 млн доз.
При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (101,77), Сейшельские Острова (91,78), Объединенные Арабские Эмираты (60,13), Мальдивы (50,65) и Великобритания (37,07).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине кампания вакцинации началась 24 февраля. По состоянию на 13 марта прививки получили 47,5 тыс. человек.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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