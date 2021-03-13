Хирург раскрыл стоимость пластических операций лица и тела певицы Лаймы Вайкуле

13.03.2021, 10:18, Разное

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Лайма Вайкуле утверждает, что никогда не делала пластических операций. Однако звездный хирург Тимур Нугаев назвал примерную стоимость кардинальных изменений лица и тела певицы.

Нестареющая Лайма

Лайма Вайкуле считается одной из самых стильных артисток российской эстрады. Ее неповторимый шарм дополняет отменное чувство стиля и неизменная молодость. Сама звезда неоднократно заявляла, что ее внешность является результатом здорового образа жизни, правильного питания, занятий спортом и активной жизненной позиции. Однако многие уверены, что Вайкуле перенесла уже множество операций как на лице, так и на теле.

Доктор Тимур Нугаев сделал не одну пластику отечественным звездам кино и эстрады. Он оценил возможные траты артистки на операции по изменению внешности. В этом году народной артистке Латвии исполнится 67 лет, однако и сейчас ее стильные образы дадут фору многим более молодым исполнительницам. Профессиональный медик видит в этом работу своих коллег, именно благодаря им звезда «не стареет» уже многие годы. Кроме того, многие фанаты певицы заметили, что в последнее время разрез ее глаз стал более узким, похожим на азиатский, что может объясняться именно воздействием наполнителей и блокирующих нейротоксинов.

Не только здоровый образ жизни

Со слов самой Вайкуле, с 35-летнего возраста она стала вегетарианкой, полностью исключив мясные блюда из своего рациона. Также она не употребляет алкоголь и бросила курить, им на смену пришли диеты, спорт и напряженная работа. Однако, по заверению Нугаева, практически все селебрити, которых можно увидеть по телевизору, прибегают к услугам пластической хирургии. Что же до Лаймы Вайкуле, то в ее внешности опытный врач видит проведенные операции по омоложению, эндоскопическую подтяжку средней трети лица и блефаропластику. Никакие диеты или здоровая пища не могут изменить биологию, остановив старение.

Миллионы на лицо и тело

Именно уколы ботулотоксина в лобную часть могли сыграть решающую роль в привлекательности форм лица Лаймы Вайкуле. Более сексуальные губы – это чаще всего результат инъекций гиалуроновой кислоты. Всего на пластику своего лица певица могла потратить уже несколько миллионов рублей. Так, стоимость круговой подтяжки обычно начинается от 400 тысяч, на веки селебрити могла потратить еще примерно 350 тысяч.

Губные гиалуронные филлеры добавили бы к этой сумме еще как минимум 50 тысяч рублей, причем это цена всего лишь одного миллиграмма вещества. С такой же суммы начинается ценник на ботокс. Все перечисленные процедуры необходимо делать хотя бы раз в год, следовательно в целом артистка тратит на свое лицо и тело миллионы рублей. Однако, как пишет «Инфореаткор», именно нестареющая внешность и шарм, наряду с талантом, помогают Лайме Вайкуле и далее не покидать ТОП самых востребованных эстрадных звезд.

Источник: inforeactor.ru