 

Банк «Траст» подал иск к бывшим топ-менеджерам «Открытия»

13.03.2021, 10:16, Новости дня
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка «Траст», требующего взыскать около 107,4 млрд рублей с трех бывших топ-менеджеров группы «Открытие», которая проводила санацию «Траста», следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 12 марта и к производству пока не принят, передает РИА «Новости».

Ответчиками в нем указаны Евгений Данкевич, бывший председатель правления банка «Открытие», Михаил Назарычев, бывший вице-президент «Открытие Холдинга», и Геннадий Жужлев, член правления банка «Открытие», отвечавший за корпоративный блок.

Данкевич и Назарычев одно время были также членами совета директоров «Траста».

Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются. Третьими лицами в иске указываются Центральный банк РФ и ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Ранее Суд взыскал рекордную сумму с бывшего руководства банка «Открытие».



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