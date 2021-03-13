12 марта на Донбассе один украинский военный погиб и один был травмирован – штаб ООС

13.03.2021, 9:34, Новости дня

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12 марта российско-оккупационные войска 14 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом 13 марта в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Екатериновки боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Пивденного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

“В результате один украинский воин получил боевое травмирование. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

Вблизи Старогнатовки российско-оккупационные войска применяли автоматические станковые гранатометы, а у поселков Тарамчук и Пески – стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет. Также обстрелы велись в районе Гнутово и Водяного.

“Вблизи населенного пункта Марьинка вооруженные формирования РФ в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка… На дерзкие действия противника наши воины открывали огонь”, – говорится в сообщении.

С начала суток 13 марта боевиики нарушали режим тишины четыре раза.

“Все они были осуществлены районе населенного пункта Пески. Противник открывал огонь в сторону наших позиций с подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет”, – сообщили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/876303783224722/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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