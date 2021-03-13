 

В Украине за сутки подтвердили более 13 тыс. новых случаев коронавируса

13.03.2021, 9:34, Новости дня
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За сутки 12 марта в Украине подтвердили 13 276 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 13 марта.

Среди заболевших – 382 медика и 710 детей.

За сутки умерло 243 человека, выздоровело 4897 заболевших, госпитализировано 3967 пациентов.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 451 744 человек, 28 158 заболевших умерло, 1 219 773 – выздоровело.

За прошлые сутки в стране провели 99 270 тестирований на коронавирус, из которых 46 361 – методом ПЦР, 18 658 – методом ИФА и 34 251 экспресс-тест на антиген. С начала эпидемии в Украине провели 7,3 млн ПЦР-тестирований.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/890644471478549

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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