В мире коронавирус подтвердили у 119 млн человек

13.03.2021, 9:34, Новости дня

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В мире по состоянию на утро 13 марта коронавирус подтвердили у 119 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами коронавируса стали 2,6 млн человек, 67,4 млн – выздоровели.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (29,3 млн заболевших, 532,6 тыс. умерших);

Бразилия (11,4 млн заболевших, 275,1 тыс. умерших, 10 млн выздоровевших);

Индия (11,3 млн заболевших, 158,4 тыс. умерших, почти 11 млн выздоровевших);

Россия (4,3 млн заболевших, 89,7 тыс. умерших, 3,9 млн выздоровевших);

Великобритания (4,3 млн заболевших, 125,6 тыс. умерших).

Великобритания и США не публикуют данные о выздоровевших от COVID-19.

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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