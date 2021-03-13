 

Google извинился за баг с исчезновением Израиля с сервисных карт компании

13.03.2021, 9:31, Разное
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Пользователи сервисов Google Maps заметили, как вечером, 12 марта, по московскому времени с карты пропало государство Израиль, на месте которого появился залив Средиземного моря, а поисковые запросы и маршруты GPS выдавали ошибку при вводе запроса “Израиль”. МИД Израиля в срочном порядке потребовал от Google разъяснений.

Утром, 13 марта, в Google выпустили заявление о сбое в работе искусственного интеллекта, генерирующего границы стран мира на карте, из-за чего Израиль перестал считаться программой государством, а его территория была заполнена морем. Компания принесла свои глубочайшие извинения за оплошность и вручную вернула страну на прежнее место.

Утром также стало известно про массовые праздники и шествия, которые прошли в Сирии, Иордании, Иране и Пакистане. На улицы вышло более 6 миллионов человек и начали танцевать без какого либо повода. Вследствие давки во время мероприятий пострадало более 5 тысяч человек.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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