 

В России представили смартфон Oppo X 2021 — гибкий экран эффектно раздвигается

13.03.2021, 9:30, Разное
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Новый уникальный концепт смартфона представила в РФ компания Oppo. X 2021 представляет собой гибкий экран с панелями, которые эффектно раздвигаются, увеличивая полезную площадь устройства до 7,4 дюйма.
Гибкие экраны смартфонов уверенно занимают свою нишу в сфере мобильной техники. Все больше производителей осваивают данную технологию, однако компания Oppo X 2021решила продвинуться дальше. Представленный накануне для продвинутых пользователей девайс получил новый дисплей, ранее не представленный на рынке ни одним из производителей. Экран Oppo X 2021 не складывается, как у конкурентов, а раздвигается, увеличиваясь по диагонали до 7,4 дюйма.

В обычном состоянии с убранными «лишними» дюймами за заднюю часть дисплея его полезная площадь составляет 6,7 дюйма. Для перехода из одного состояния в другое применяется система специальных моторчиков, пользователю достаточно нажать для этого специальную кнопку. Разрешение панели экрана составляет 1175 на 2592 пикселей. OLED-дисплей смартфона способен выдерживать до сотни тысяч циклов изменения размера дисплея, что соответствует порядка 5,5 лет ежедневной эксплуатации.

Кроме того, Oppo X 2021 оснащен тройной основной камерой, состоящей, кроме обычного объектива, из пары ToF-датчиков. По информации руководства компании, они отлично работают как в режиме обычной фото-видел-камеры, так и для реализации функций дополненной и виртуальной реальности. При этом фронтальной камеры, как пишет менеджмент китайской корпорации, в смартфоне не предусмотрено вовсе. Операционная система Android дополнена фирменным интерфейсом ColorOS, которая демонстрирует отличную адаптацию к необычному форм-фактору аппарата.

Однако ожидать новинку в продаже, похоже, не стоит, если компания не изменит решения, то девайс так и останется в стадии концепта без планов на коммерческий выпуск. Разрабатывая смартфона, Oppo получила более 120 патентов, 12 из которых описывали раздвижную систему уникального девайса.

Источник: www.ixbt.com



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