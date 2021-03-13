ЦИК получил от регионов 11 заявок на проведение онлайн-голосования

13.03.2021, 9:26, Новости дня

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К вечеру пятницы заявки на участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования на выборах подали 11 российских регионов, также в эксперименте примет участие Москва, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«По состоянию на вечер пятницы, 12 марта мы получили 11 заявок от регионов. Плюс Москва, которая может проводить эксперимент по дистанционному электронному голосованию по закону», – сказала Памфилова, передает ТАСС.

Она напомнила, что ЦИК принимает заявки от всех субъектов РФ помимо Москвы, потому что для столицы сейчас действует федеральный закон о проведении эксперимента по организации онлайн-голосования, который позволяет городу не подавать соответствующую заявку в Центризбирком.

Ранее сообщалось, что общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования на выборах пройдет с марта по май, проведение самого онлайн-голосования запланировано на середину мая.

В мае 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в Москве в 2020-2021 годах. Закон продлевает эксперимент, состоявшийся в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года.