В России введут штрафы за отсутствие жилья

13.03.2021, 9:11, Разное

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Государственная дума приняла поправки в Жилищный кодекс, дополнив его нормой об обязательном владении гражданами РФ жилой площади.

По мнению парламентариев, норма сможет побудить россиян к приобретению недвижимости, тем самым поддержит пострадавшую от кризиса строительную отрасль и поможет в решении проблемы лиц без определённого места жительства.

– Как известно, строительная отрасль – локомотив экономики, ведь она запускает по шпалам целый состав из вагонов. Это и металлургия, и химическая промышленность, и углеводороды. Всё вместе – это рабочие места, а рабочие места – это налоги. Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда запуганные россияне, зачастую западными СМИ, не хотят покупать жилую площадь. В итоге страдают все: и экономика, и сами граждане. Побудить их можно только строгими мерами, – отметил депутат Алексей Горбатенко.

Право проверять наличие недвижимости у граждан получат сотрудники полиции. В случае если выборочно проверенный ими гражданин не сможет подтвердить обладание собственностью, он будет вынужден оплатить штраф 10 тысяч рублей, в случаях повторных правонарушений сумма штрафа будет расти.

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