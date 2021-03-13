 

Начальника полиции задержали по подозрению в коррупции в Красноярске

13.03.2021, 8:36, Новости дня
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Начальник одного из отделов полиции задержан в Красноярске, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Источник сообщил, что правоохранитель подозревается в получении взятки.

В СК информировали, что «факт задержания начальника первого отдела полиции подтверждаем», подробности ведомство не сообщает, передает ТАСС.

Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения о том, что начальник красноярского отдела полиции №1 якобы задержан с поличным при получении взятки в размере около 500 тыс. рублей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что взятка предназначалась за изменение статьи подозреваемому на менее тяжкую.

Ранее депутата заксобрания Ленобласти задержали по подозрению во взятке.



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