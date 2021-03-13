Летевший из Новосибирска в Москву самолет сел в Тюмени из-за отказа двигателя

13.03.2021, 8:36, Новости дня

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Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, приземлился в Тюмени из-за отказа двигателя, информирует Уральская транспортная прокуратура.

В ведомстве сообщили, что самолет сел в тюменском аэропорту Рощино в 04.22 (02.22 мск), на борту лайнера А-321 находились 197 пассажиров, из них семь детей, все они были размещены в санитарной зоне, передает РИА «Новости».

«Предварительная причина посадки воздушного судна – отказ второго двигателя. Посадка произведена в штатном режиме. Борт вылетел в Москву в 10.07 (08.07 мск)», – отмечается в сообщении.

Ранее военный Ту-142 сел под Вологдой из-за неисправности двигателя.