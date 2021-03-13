Постановление «О красном терроре»
13.03.2021, 7:50,
Разное
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Постановление СНК РСФСР от 05.09.1918 «О красном терроре»
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
Постановление от 5 сентября 1918 года О красном терроре
Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад Председателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности о деятельности этой Комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью;
что для усиления деятельности Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности и внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных товарищей;
что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях;
что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам;
что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры.
Народный Комиссар Юстиции Д. КУРСКИЙ
Народный Комиссар по Внутренним Делам Г. ПЕТРОВСКИЙ
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров В. БОНЧ — БРУЕВИЧ
Секретарь Сов. Нар.Ком. Л. ФОТИЕВА
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