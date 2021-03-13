Губерниев заявил о кризисе биатлона в России

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13.03.2021, 7:46, Новости дня
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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российских биатлонисток после их неудачного выступления в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Он заявил, что «такой биатлон нам не нужен». По его словам, «это позор», но «объективных обстоятельств для такого позора много». «Мы — средняя команда. Может сейчас нам нужно поглубже зарыться, чтобы потом начать всплывать навстречу солнцу. Молодцы, что хоть девчонки рассказывают, что происходит. Тут все очень сильно обескуражены», – приводит его слова «Матч ТВ».

Губерниев считает, что «это наш уровень готовности, наш уровень подготовки». Он заявил, что «нас не хватило ни на чемпионат мира, ни на целый сезон». Как полагает Губерниев, еще «можно сражаться в эстафетах», но «для этого мы должны показать лучшие качества, а соперники худшие». «У нас уже в гонках из двух рубежей ничего не происходит. Мы вообще не претендуем ни на что, даже если попадаем», – сказал он.

Комментатор подчеркнул, что сказанное относится как к мужчской, так и к женской командам, но «женский биатлон выглядит значительно хуже мужского». По его словам, «биатлон явно в кризисе», причем был и «провал у юниорок». «Это комплексная история. Процессы глубинные. Действительно мы приходим к тому, что в последние два-три года было движение не в ту сторону», – сообщил он.

Напомним, в Нове-Место пять из шести биатлонисток не попали в очковую зону. Единственной спортсменкой из России, попавшей в топ-40, стала Татьяна Акимова (25-е место). 



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