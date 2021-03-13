Что произошло за день 12 марта

По данным ТАСС, Алексея Навального доставили в ИК-2 в Покрове. Однако в самой колонии не подтверждают факт прибытия политика. Днем адвокатам Навального сообщили, что его увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области, но отказалась уточнить, куда именно. Защитник Вадим Кобзев уточнил, что причины произошедшего также не назвали и напомнил, что после того, как Навального увезли из Москвы, в течение недели все пытались выяснить, где он находится.
Комитет министров Совета Европы призвал немедленно освободить Навального. Он заявил, что приговор по делу «Ив Роше» полностью противоречит выводам Европейского суда по правам человека.
45 стран также представили Совету ООН по правам человека в Женеве заявление с призывом к РФ освободить политика. Под заявлением подписались европейские страны, а также США, Австралия, Канада и Япония. Страны выразили обеспокоенность в связи с многочисленными арестами протестующих, которые выражали свою поддержку Навальному в разных городах России.
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Народ в опросах желает Навальному «отдохнуть» в колонии
Минюст РФ планирует сократить количество заключенных в колониях к 2030 году в 1,5 раза за счет исправительных центров. Глава ведомства Константин Чуйченко сказал, что к 2024 году необходимо значительно увеличить количество мест в исправительных центрах для осужденных к принудительным работам. К 2033 году, по его словам, планируется снизить количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, примерно до 250-300 тысяч человек. Кроме того, глава ФСИН Александр Калашников сообщил, что ведомство может отправлять осужденных на очистку территорий Арктики от загрязнений.
В Москве задержали депутата Московской городской Думы Сергея Митрохина. В ОВД «Тверской» на него составили протокол по ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, максимальное наказание — 30 суток административного ареста). Полицейские сослались на посты Митрохина в социальных сетях. В конце мая прошлого года депутата задержали у здания московского главка МВД, где он стоял в одиночном пикете в поддержку спецкора «Новой газеты» Ильи Азара, арестованного на 15 суток за пикет.
Суд в Ярославле постановил возобновить расследование уголовного дела о пытках сотрудниками ИК-1 заключенного Важи Бочоришвили. Уголовное дело возбуждали в августе 2018 года. Тогда в действиях сотрудников не нашли состава преступления и в декабре следствие прекратили, а избиение заключенного признали законным. 23 февраля «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт»* опубликовали видеозаписи, на которых зафиксированы два эпизода издевательств и пыток над заключенными. После избиения одного из них — Важи Бочоришвили — отправили в ШИЗО, где у него открылось кровотечение. Мужчина скончался через месяц в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 268 УК) после публикации видео. Подозреваемых сотрудников ИК-1 Игоря Камиронова, Александра Семенова и Ивана Коковина отправили под домашний арест.
Telegram заблокировал популярные боты, которые собирали персональные данные. Под блокировку попали боты «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и Mailsearchbot. Однако позже отдельные сервисы для поиска персональных данных стали вновь появляться в Telegram по другим адресам, несмотря на действия администраторов мессенджера.
Протоиерея Андрея Винарского отстранили от должностей настоятеля приходов Свято-Никольского храма и Матроны Московской в Еврейской автономной области из-за ареста. Временно исполняющим обязанности настоятеля приходов с 11 марта назначили Михаила Михайлова. Ранее Винарского арестовали в Хабаровске на 20 суток по статье о повторном нарушении правил проведения митингов. При этом журналистка Татьяна Хлестунова объяснила, что никакой акции тогда не было.
*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента