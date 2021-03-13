Политолог Тышкевич объяснил намеченный визит Тихановской в США: Вашингтон поднимает ставки перед переговорами с Минском

13.03.2021, 7:02, Разное

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Многие политологи сходятся во мнении, что с приходом к власти Джо Байдена американская внешняя политика станет менее гибкой для выстраивания отношений с Белоруссией. Сейчас в прессе активно обсуждают тот факт, что посол США в Минске Джули Фишер не прибыла к месту своего назначения.

Белорусский прозападный политолог Игорь Тышкевич, который был вынужден покинуть родину и уехать в украинскую столицу, объяснил, с чем связана неторопливость американского истеблишмента. Эксперт заявил, что США намерены взять перерыв на месяц.

По его словам, в Вашингтоне хотят посмотреть на то, какой масштаб и накал будет у новых протестов, которые гражданское общество Белоруссии наметило на конец марта. В том случае, если все пройдет относительно спокойно, вполне возможно, что Фишер приедет раньше, сообщил Тышкевич.

Политолог также связал с настороженными наблюдениями США намеченный визит в Вашингтон Светланы Тихановской. Тышкевич отметил, что в Белом доме максимально поднимают ставки перед началом переговоров с Минском.

Эксперт подчеркнул, что для США белорусский вопрос является крайне важным. Это связано с тем, что о своем участии в белорусских процессах заявил Китай.