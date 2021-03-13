 

Елизавета II поделилась воспоминаниями об «очаровательном» Гагарине

13.03.2021, 6:56, Новости дня
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В рамках научного форума британская королева Елизавета II рассказала о встрече с советским космонавтом Юрием Гагариным, которая произошла в Лондоне почти 60 лет назад.

На конференции, которая прошла в онлайн-формате, британский ученый-космолог Мэгги Адерин-Покок рассказала, что Гагарин был «одной из причин», по которым она выбрала эту профессию. «Человек, с которым у меня день рождения в один день, 9 марта, Юрий Гагарин, первый человек, который побывал в космосе, и мне кажется, вы встречались с ним, каким он был?» – спросила Адерин-Покок.

«Русским», – сказала королева под смех аудитории. Она отметила, что Гагарин «не говорил по-английски». По словам Елизаветы II, Гагарин «был очарователен». Как считает королева, «тот факт, что он был первым» космонавтом, «делал его особенно очаровательным». Она согласилась с Адерин-Покок в том, что, наверное, страшно стать первопроходцем в космосе, не зная, чем именно закончится твое путешествие. «Да, и сможете ли вы вернуться. Это очень важно», – приводит слова королевы ТАСС.

Гагарин встретился с Елизаветой II в июле 1961 года.



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