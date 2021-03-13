В Пентагоне остались недовольны сделкой США с талибами

13.03.2021, 6:56, Новости дня

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Некоторые представители Пентагона выражают недовольство условиями вывода американских войск из Афганистана, предусмотренных сделкой с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), сообщили источники в администрации США.

Военные считают рискованным преждевременный вывод войск – в соответствии с договоренностями с талибами он должен быть осуществлен до 1 мая. В Пентагоне опасаются, что это приведет к гражданской войне в Афганистане, терактам против США и их союзников и ухудшению ситуации с правами человека, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Кроме того, вывести войска к 1 мая не получится без проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения – придется уничтожать секретное оборудование на миллионы долларов. Также ожидается сокращение дипперсонала в посольстве США в Кабуле. В администрации отмечают, что талибы до сих пор не выполнили ряд договоренностей и все еще контактируют с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в России).

29 февраля 2020 года США заключили мир с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), пообещали снять с него санкции и вывести войска из Афганистана. После этого США заявили о начале вывода войск. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позже заявил, что США все еще находятся в состоянии «вооруженного конфликта» с талибами, несмотря на заключенное соглашение. Сообщалось, что администрация президента США Джозефа Байдена решила пересмотреть соглашение Трампа с талибами.