 

В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны Украины

13.03.2021, 6:06, Новости дня
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Подконтрольные Киеву силовики обстреляли из минометов поселок Молодежное, расположенный в Луганской народной республике у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

«С начала текущих суток украинские боевики 92-й бригады вооруженных формирований Украины продолжили ведение огня по территории республики, выпустив по населенному пункту Молодежное шесть 82-миллиметровых мин», – сказал Осадчий, передает РИА «Новости».

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, один сотрудник оборонного ведомства республики погиб.

Ранее в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. 



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