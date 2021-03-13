Украинские журналистки подрались в суде Днепра

13.03.2021, 6:06, Новости дня

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В суде Днепра (Днепропетровска) подрались редактор издания «Лица» Елена Гарагуц и журналистка телеканала ДнипроTV Яна Богословская, сообщают СМИ.

Богословская брала у Гарагуц комментарий о деятельности издания. Depo.ua сообщает, что «редактор начала таскать журналистку за волосы и их быстро развела судебная охрана». Отмечается, что «когда началась драка между женщинами, оператор телеканала занял удобную позицию для съемки». Полиция сообщила, что открыто уголовное производство по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.