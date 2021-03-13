Мнение: О загадочных смертях привившихся «Спутником V»

13.03.2021, 6:04, Разное

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Умные люди давно задавались одной странностью в международной «гонке вакцин».

Все известные на сегодня препараты – новые абсолютно. Зарегистрированы по упрощённым процедурам, со скомканной и сокращённой программой клинических испытаний. В которых, к слову, старшие возрастные группы зачастую либо вовсе не были представлены («Спутник V», «Sinovac»), либо представлены непропорционально (AstraZeneca, Moderna). Но…

Если про летальные исходы после вакцинации западными препаратами худо-бедно становилось известно очень быстро, то про «Спутник V» такой информации не поступало совсем. Неужели он так хорош?

И вот загадка стала проясняться…

Государственные российские информационные агентства стали разгонять и фо́рсить #новость о том, что злокозненный Запад «готовит сценарий информационной атаки на «Спутник V», в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата». Эту версию сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле. По словам которого, за всем этим стои́т «Фонд Сороса» при поддержке «Агентства #США по международному развитию» и фонда «Томсон Рейтер», а непосредственными распространителями будут BBC, Reuters, Internews.

Тут, конечно, всё прекрасно. Однако, вопрос в том, как же злокозненный Запад в лице США и союзников в ЕС будет инсценировать смерти от вакцинации в условиях, когда «Спутник V» ещё не одобрен и не применяется ни в Штатах, ни в ЕС. Отправит агентов ЦРУ в Сербию, Аргентину, Иран и Бахрейн, чтобы подменить российский препарат американским вариантом «Новичка»? Но как при этом столь же массово уговорить патологоанатомов по всему миру проигнорировать симптомы отравления и выдать заключения о причинно-следственных связях между вакцинацией и летальным исходом? Тем более, что при таких проверках будут задействованы и российские эксперты…

Выглядит это всё как попытка заранее подстелить соломки. Между прочим, в российских Телеграм-каналах и сообществах, посвящённых вакцинации, неоднократно сообщалось о загадочных смертях людей после вакцинации «Спутником V», включая молодых и здоровых. Указывалось, что у некоторых аномально поднималась температура тела до 42° и выше. Впрочем, всё это публиковалось абсолютно неофициально и не сопровождалось никакими заключениями патологоанатомических экспертиз. Так что сколько-нибудь достоверно установить связь с вакциной тут не представляется возможным.

И всё же, во что вы поверите скорее всего?

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