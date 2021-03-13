 

Роль Навального в назначении нового замдиректора ФСБ

13.03.2021, 5:32, Разное
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Объясняет спецкор Ирек Муртазин.

Завершилась четырехмесячная интрига, кто же займет должность первого заместителя директора ФСБ. За кресло развернулась нешуточная борьба. По нашим сведениям, рассматривались пять кандидатов. Среди них трое выходцев из ФСО и два генерал-полковника ФСБ. Победил в результате 58-летний Сергей Королев.

Королев больше четырех лет возглавлял Службу экономической безопасности, а до этого в течение пяти лет руководил Управлением собственной безопасности ФСБ. Вся его карьера складывалась ровно, без резких взлетов и откатов назад. Но роль в важном назначении Королева неожиданно сыграл… Алексей Навальный.

Как это произошло, рассказывает специальный корреспондент «Новой газеты» Ирек Муртазин. Если вы считаете важным то, что мы делаем, вы можете поделиться этим видео или поддержать нас пожертвованием.

Источник: Новая газета



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