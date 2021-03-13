Хинштейн сравнил мировых IT-гигантов в РФ с безбилетниками в метро

13.03.2021, 5:16, Новости дня

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн высказал мнение, что РФ не стоит церемониться с огромными международными монополиями, злоупотребляющими открытостью информпространства страны исключительно с целью извлечения прибыли.

Хинштейн отметил, что РФ не пошла по пути Китая в области защиты своего информационного пространства и ей ближе опыт Австралии и некоторых европейских стран. «Мне очень нравится образ с турникетами. В одних станциях метро или учреждениях турникет всегда закрыт, а когда ты к нему прикладываешь карточку или кидаешь жетон, он открывается. На других станциях он открыт, но, если ты жетон не приложил, турникет перед тобой защелкнется. Так вот, РФ – это страна с открытым турникетом. И он закрывается только тогда, когда кто-то пытается пройти без билета», – объяснил Александр Хинштейн в новом выпуске шоу «Дайте сказать», передает Life.ru.

Он напомнил, что с 1 февраля в РФ заработала норма, которая обязывает владельцев соцсетей удалять любой противоправный контент. Хинштейн подчеркнул, что закон касается именно цифровых корпораций, а не блогеров, которые, по его словам, «лишь гости на чужом празднике жизни».

«Но мы имеем дело не с нашими единомышленниками, людьми, близкими нам ментально, мы имеем дело с огромными международными монополиями, целью которых цинично является извлечение прибыли. Все, что касается морали, нравственности и законов, в конечном счете для них вторично. Главное – деньги, суперприбыль», – отметил он.

Хинштейн, который является активным пользователем Twitter, поддержал решение Роскомнадзора замедлить трафик сервиса микрорблогов из-за грубых нарушений. На вопрос ведущих шоу «а не жестко ли мы с Twitter?» парламентарий ответил: «В самый раз».

Депутат сообщил, что он как законотворец, политический деятель и гражданин, отнесся к этому как к вынужденной, но необходимой мере.

«Мириться дальше с тем, что происходит, тоже нельзя, поэтому это некий сигнал, это первый шаг к тому, чтобы понудить интернет-гиганты соблюдать российские законы», – сообщил Хинштейн.

По словам депутата, к санкциям со стороны Роскомнадзора привело упорное нежелание администрации Twitter удалять противоправные сообщения, 2,5 тыс. из которых – это призывы к самоубийству, 450 – детская порнография, 149 – использование и пропаганда наркотиков.

«Так или иначе это завязано в общую историю с госполитикой на суверенизацию нашего цифрового пространства, и закон о суверенном Рунете здесь очень важная вещь. Когда его принимали несколько лет назад, многие смеялись, а политические оппоненты говорили о том, что мы превращаем Россию в цифровой концлагерь и ставим по границам колючую проволоку. Но время показало, что это было необходимостью», – сказал парламентарий.

Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в РФ с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов.

Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в РФ уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.